Lenas Ranch | ARD | 06:20 - 06:40 Uhr | Kinderserie

Am Ende der Kräfte

Lena und ihre Freunde sind entsetzt, als sie beobachten, wie der Rennstallbesitzer Lorca seine Tiere bei einem Distanzritt-Wettbewerb schindet. Sie sind sich sicher, dass die Pferde gedopt werden. Doch bei den tierärztlichen Untersuchungen am Ende jedes Wettbewerbs lässt sich nichts nachweisen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schleusen sich Angelo und Lena als Pferdepfleger bei Lorca ein. Dort finden sie tatsächlich eine verdächtige, leistungssteigernde Substanz. Jetzt müssen sie Lorca nur noch in flagranti erwischen. Dazu muss Lena mit Mistral beim nächsten Distanzritt-Wettbewerb teilnehmen.

Laufzeit: 20 Minuten
Genre: Kinderserie, F, D 2016
Folge: 17