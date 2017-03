Shary und Ralph: Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd: Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Ralph und Shary beschäftigen sich heute mit Wärmeleitern, Zeitmessung und der Farbe braun. Sie klären, warum Bananenschalen im Kühlschrank schneller braun werden als draußen und haben einen super Trick auf Lager, wie man sich das zu nutze machen kann. Außerdem geben sie die Antworten auf folgende fünf Fragen: Wie hilft eine Wärmflasche gegen Bauchweh? Es zieht und drückt der Bauch tut weh! Schnell heißes Wasser in die Wärmflasche und an die schmerzende Stelle gedrückt. Aber warum hilft Wärme eigentlich manchmal bei Bauchschmerzen? Shary und Ralph haben im Darm nachgesehen. Warum wird ein Apfel oft bräunlich, wenn man ihn aufschneidet? Warum heiß der Baumkuchen Baumkuchen? Wie wachsen Federn? Warum weiß die Funkuhr immer die richtige Uhrzeit? "Wissen macht Ah!" im Internet: www.wissen-macht-ah.de