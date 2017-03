Die Wikinger waren wilde Krieger. Sie trugen Helme mit Hörnern, fuhren schnelle Schiffe und verbreiteten Angst und Schrecken in ganz Europa: So zumindest ist es in vielen Büchern zu lesen. Um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, hat sich Willi auf den Weg nach Schleswig gemacht. Denn auch hier, im Norden Deutschlands, waren vor über 1000 Jahren viele Wikinger zu Hause. Zu Beginn seiner Reportage muss Willi aufs Meer hinaus. Auf einem 20 Meter langen Wikingerschiff trifft er die Gruppe "Opinn Skjold". Die Männer und Frauen sehen nicht nur aus wie Wikinger, sie haben auch viel über ihre Vorfahren zu erzählen. Vor allem: Die Wikinger trugen zwar Helme, aber die hatten keine Hörner! Und keinesfalls waren sie alle wilde Krieger. Die meisten Wikingermänner und -frauen lebten ein friedliches Leben, zum Beispiel in der Wikingerstadt Haithabu, die man zum Teil wieder aufgebaut hat. Bevor sich der Reporter diese Stadt genauer anschaut, wird erst einmal gefischt. Berufsfischer Jörg Nadler zeigt Willi, welche Fangmethoden die Nordmänner anwandten. Sogar ein kleines Boot hat Jörg nachgebaut, einen Einbaum. Auch wenn der ziemlich wackelig ist, wagt sich Willi mit Jörg damit aufs Wasser. An Land trifft der Reporter den experimentellen Archäologen Harm Paulsen. Harm erklärt Willi, dass Haithabu der wichtigste Handelsplatz der Nordmänner war und zeigt ihm, wie ein Wikingerhaus von innen aussah. Um sich noch besser in die damalige Zeit hinein versetzen zu können, schlüpft Willi schließlich selbst in eine Wikingerkluft. Anschließend darf er mit dem Experten Reinhard Erichsen versuchen, auf Wikinger-Art Feuer zu machen. Reinhard zeigt Willi auch, wie man mit dem dem Bogen umgeht, dem wichtigsten Jagdinstrument der Wikinger. Zum Schluss darf Willi an Bord eines großen Schiffes mithelfen, das riesige Segel zu setzen - schnell wie der Wind schießt das Wikingerschiff übers Wasser!