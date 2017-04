Folge 7: In Flammen Charlies (Sinje Irslinger) Erinnerungen an ihren Vater (Simon Böer) wecken einen Verdacht, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie ist froh, dass sie sich Nils (Tom Gramenz) anvertrauen kann. Garwin (Oliver Konietzny) gelingt es erneut, sich auf den Hof zu schleichen. Als die Scheune in Brand gerät, versucht Charlie die Pferde zu retten und begibt sich in Lebensgefahr. Nur Arman (François Goeske) könnte sie rechtzeitig aus ihrer Notlage befreien.