Tarnung ist alles! Auf der Suche nach zusätzlicher Sendezeit haben Shary und Ralph das Ah!-Studio hinter sich gelassen und in einem trojanischen Pferd Platz genommen. Ihr Ziel: eine andere Fernsehsendung kapern und damit ganz unauffällig die Sendezeit von "Wissen macht Ah!" erweitern. Wird der Plan gelingen? An ihrem ungewöhnlichen Aufenthaltsort beantworten die beiden folgende Fragen - und bekommen dabei Unterstützung von echten Bundesliga-Profis. Was ist ein Zeugwart? Der Stürmer schießt die Tore, der Torwart verhindert sie, aber was macht der Zeugwart? Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat mit Heribert Rüttger und Nils Scholz gleich zwei davon. Was ihre Aufgabe ist, das erfahren Ralph und das Kamerateam in den Umkleidekabinen. Hier ist wirklich viel "Zeug" zu finden. Und "Warten" muss man auch oft. Wissen vielleicht die Fußballstars Robin Knoche, Maximilian Arnold und Marcel Schäfer, wo die Berufsbezeichnung ihrer Kollegen wirklich herkommt? Was ist ein Trojaner? Wie radiert ein Radiergummi? Warum gibt es auf Baltrum so komische Landzungen, die ins Meer gebaut wurden? Warum geht eine Windschutzscheibe nicht so schnell kaputt?