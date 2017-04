Diesmal ist Willi sein eigener Chef: Mit seinen ersparten 500 Euro und 1 Cent wird er ins Gummibärchen-Geschäft einsteigen. Natürlich nicht wirklich. Willi bleibt schon Reporter. Aber er will bei diesem Experiment herausfinden, was man als Unternehmer unternimmt, um erfolgreich zu sein. Tipps und Ratschläge holt er sich bei Firmenchef Herbert Mederer, der Gummibärchen herstellt. 2.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Maschinen laufen und aus Zutaten Naschereien werden, die die Kundschaft gerne kauft. Willi erfährt, dass regelmäßig Sitzungen mit Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen stattfinden, um neue Produkte zu entwickeln. Dann geht's los mit Willis eigenem Chef-Büro. Puh, allein für die Einrichtung und einen ersten Schwung an Zutaten geht ganz schön viel Geld drauf! Aber wie sollen die Gummibären eigentlich aussehen und schmecken? Ohne besondere Geschäfts-Idee kann das doch nichts werden! Nach langem Grübeln hat Willi die Idee: Gummibonbons in W-Form! Und dann der Schock: Kaum noch Geld in der Kasse! Alles ausgegeben, ohne ein einziges W verkauft zu haben! Firmenchef Herbert weiß Rat: In solchen Situationen kann eine Bank weiter helfen. Das lässt sich Willi nicht zwei Mal sagen. Er schildert Berater Andreas Hallinger von einer Bank in Oberschleißheim sein Problem und erhält nicht nur einen "Kredit", sondern auch die Erklärung, was genau das überhaupt ist. Und noch mal hilft Chef Herbert dem Reporter bei seinem "Selbstversuch" weiter: Willi darf seine W-Bären in Herberts Firma für wenig Geld produzieren, muss ihn dafür aber am Gewinn beteiligen. Abgemacht! Jetzt noch eine tolle Verpackung für Willis Wummibärchen, eine lustige Naschhilfe als Extra, ein überzeugender Werbespot und Willi hat alles unternommen, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden - wenn er das denn wirklich werden wollte.