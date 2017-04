Die elfjährige Lena taucht bei Momme Mommsen, eines von Dirk Matthies Sorgenkindern, mitsamt einer Daten-CD auf. Zwei Gangster haben ihren Vater Holger Beckstein entführt. Der ist IT-Spezialist und hat an seinem Arbeitsplatz Bankunterlagen kopiert, die Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe belegen können. Bevor er sich aber mit seiner Tochter Lena und der Daten-CD in Richtung Thailand absetzen konnte, haben ihn die Gangster in seiner Wohnung geschnappt. Nur Lena konnte noch schnell zum Nachbarn Momme Mommsen fliehen. Während Harry Möller und Nina Sieveking in diesem Entführungsfall ermitteln, kümmert sich Dirk um Momme. Er hat so ein Gefühl, dass sein Sorgenkind mal wieder dabei ist, eine große Dummheit zu begehen. Piet Wellbrook und Paul Dänning müssen derweil in einem Streit zwischen der schwäbischen Besitzerin eines Yoga-Studios, die eine gesunde Lebensweise propagiert, und ihrem Nachbarn, dem alteingesessenen Frittenbudenbesitzer "Curry-Kurti", vermitteln. Hannes Krabbe hat ganz andere Sorgen: Predictive Analytics. Können Computer künftig Verbrechen vorhersagen und damit den Job der Polizei überflüssig machen? Das Thema lässt ihn nicht mehr los.