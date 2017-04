Eine Reportage ganz im Zeichen von Luxus und sehr viel PS. Das jährliche Treffen von Fans leistungsstarker und schneller Wagen auf der ehemaligen Formel 1-Strecke am Hockenheimring ist einer der Höhepunkte im Autotuning-Jahr. Wer es sich leisten kann, bringt seinen Boliden mit und lässt ihn dort einmal so richtig laufen. Außerdem geht es um den Rolls-Royce-Händler Michael Gleissner, der seine Kunden natürlich an den teuersten Orten Europas hat.