Der Joker hat sich Verstärkung geholt. Gemeinsam mit Lex Luthor, Riddler, Catwoman und dem Pinguin-Mann will er Gotham City dem Erdboden gleich machen. Ohne Hilfe hat Batman keine Chance gegen die Vereinigung der Bösewichte. Daher schart er die Mitglieder der Gerechtigkeitsliga um sich: An der Seite von Robin, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash und Superman stellt sich der dunkle Ritter den Schurken entgegen. Doch die haben mit einer neue Super-Waffe, dem Deconstructor, noch einen Trumpf im Ärmel.