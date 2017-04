1. Geschichte: Alvin behauptet vor Theodore, dass er zaubern kann, um gegenüber Simon, der einige Magiertricks ausprobiert, besser dazustehen. Um seine Lüge aufrechtzuerhalten, gibt er Theodore jeden Tag Schokoriegel, von denen dieser glaubt, Alvin hätte sie gezaubert. Doch Theodore glaubt, dass Alvins Zauberkräfte der Grund seien, weshalb er im Fußball plötzlich Tore schießen kann. Und so erwartet er auch von Alvin, dass er Derek, der ihm ständig die Schokoriegel stiehlt, zur Rede stellt. Nun sitzt Alvin in der Klemme und Simon muss helfen. 2. Geschichte: Alvin möchte unbedingt an der Survival-Show "Kind der Natur" teilnehmen. Bei den Vorbereitungen dazu verstaucht er sich allerdings den Knöchel. Sein Schulkamerad Derek behauptet, Alvin würde die Verletzung nur vortäuschen, weil er Angst vor der Teilnahme an der Show hätte. Das lässt sich Alvin jedoch nicht vorwerfen und nimmt dennoch an der Show teil. 3. Geschichte: Daves Songaufnahmen für ein Musikfestival werden durch ein Unglück zerstört. Die Chipmunks versuchen, mit aufgenommenen Geräuschen einen neuen Song für Dave zu basteln.