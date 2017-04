Sarah und Marco sind überrumpelt, dass sie miteinander tanzen sollen. Trotzdem wagen sie einen Versuch ? der kläglich scheitert. Die Stadtmeisterschaft rückt somit in weite Ferne, ohne Partnerin kann Marco nicht teilnehmen. Doch dann sieht Simone Sarah Hip-Hop tanzen und ist begeistert. Sie will Sarah nun doch engagieren und bietet ihr einen lukrativen Vertrag an. Das wäre die Möglichkeit für Sarah, zumindest einen Teil ihrer Schulden abzubezahlen. Doch auf Paartanz hat Sarah eigentlich nach wie vor keine Lust. Melanie hat beim Streit mit Franziska in der Kneipe einen hohen Schaden angerichtet. Deniz besteht darauf, dass Melanie dafür aufkommt. Verzweifelt bittet Melanie Sarah um finanzielle Hilfe. Auch Annette und Ingo sollen davon nichts erfahren. Um sich bei Franziska zu rächen, fingiert Melanie den Anruf eines vermeintlichen Talentscouts, der Franziska einen Profi-Vertrag anbietet. Maximilian ist perplex, als er erfährt, dass Lena und Florian seit Wochen ein Paar sind. Dadurch wird ihm bewusst, dass er seine Verantwortung gegenüber seinem Sohn vernachlässigt hat. Als er Florian begegnet, der Alexander gerade in die Kita bringen will, möchte er dies übernehmen. Doch Alexander will lieber bei Florian bleiben ? ein Stich in Maximilians Vaterherz...