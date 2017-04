Trotz der misslungenen Tanzdarstellung von Marco und Sarah, macht Ferdinand Simone ein Angebot, jedoch weit entfernt von aller Moral. Doch Simone ist fest entschlossen, sich mit so einem Angebot nicht kaufen zu lassen. Aber soll damit all die harte Arbeit umsonst gewesen zu sein? Ihre starre Haltung bröckelt zunehmend und Simone wird klar, dass sie mit einem Schlag all ihre Sorgen loswerden kann, wenn sie sich für ein Leben mit Ferdinand entscheidet. Tom ist auf großer Abschiedstour, denn schon bald geht es nach Boston. Als er zufällig auf Vanessa trifft, brechen die alten Wunden wieder auf, doch zwischen den beiden ist alles gesagt und die Trennung scheint unwiderruflich. Doch dann fällt Tom überraschend etwas in die Hände, mit dem er Vanessa beweisen kann, sie nicht mit Melanie betrogen zu haben. Sarah hat die Nase voll von Marco. Nach dem Fiasko beim Vortanzen fühlt sie sich bestätigt, dass Paartanz nicht ihre Welt ist. Marco wird derweil klar, dass er Sarah braucht, um bei der Stadtmeisterschaft sein Comeback feiern zu können, und überwindet sich, sie um einen Gefallen zu bitten.