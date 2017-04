Gunter kann nicht akzeptieren, dass Sydney Patrick am "Drei Könige" beteiligt hat und macht ihr schwere Vorwürfe. Erst als Thomas und Merle ihm schließlich den Kopf waschen, wacht Gunter auf. Er geht auf Sydney zu und reicht ihr die Hand zur Versöhnung! Kim ist erschüttert, dass Patrick nicht mehr mit ihr nach Barcelona gehen will und zweifelt an seinen Gefühlen für sie. Da macht Patrick einen überraschenden Vorschlag: Er bietet Kim an, die Bar im Schlosshotel Celle in Eigenregie zu übernehmen. Sigrid träumt von der schönen Wohnung am Salzmarkt, doch wegen des Kaffee-Knebelvertrags kann sie sich die nicht leisten. Sigrid ist davon angetan, als es Peer gelingt, dieses Problem für sie zu lösen. Britta ist wenig begeistert, als sie Timo und Theo vor der Schule erwischt, die "Kimonade"-Proben an jüngere Schüler verteilen. Theo will von ihrer Kritik nichts wissen, Werbung gehört zum Geschäft. Aber Timo und Britta verstehen sich trotz des Altersunterschieds überraschend gut. Theo ist als Praktikant im Rathaus zurück und macht mit seinem Politik-Blog Furore.