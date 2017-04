FBI-Agent Malcolm Turner, der früher dafür bekannt war, während seiner Undercover-Ermittlungen in die skurrilsten Kostüme zu schlüpfen, hat sich seiner schwangeren Freundin Sherri zuliebe in den Innendienst versetzen lassen. Aber als sein ehemaliger Partner bei einem Spezialeinsatz ums Leben kommt, beginnt Turner, erneut auf eigene Faust zu ermitteln. Seine Recherchen führen ihn zum Haus des Software-Experten Tom Fuller. Dieser soll ein Computervirus erschaffen haben, das in der Lage ist, sämtliche Regierungscomputer außer Gefecht zu setzen. Rein zufällig sucht dessen Frau Leah gerade eine neue Nanny. Kurzerhand schlüpft Malcolm wieder in die ihm bestens vertraute Rolle der "Big Mama" und stellt sich in den Dienst der Fullers. Ausgestattet mit Fat Suit und Perücke glaubt er, nun völlig entspannt gegen seinen Arbeitgeber ermitteln zu können. Doch die drei quirligen Kinder der Fullers machen ihm das Leben unerwartet schwer. Leah Fuller hat zudem ein kritisches Auge auf den Undercover-Agenten geworfen und schöpft allmählich Verdacht.