Castle ist vorübergehend an den Rollstuhl gefesselt, da er sich beim Skifahren die Kniescheibe gebrochen hat. Obwohl Beckett sich rührend um den Patienten kümmert, kommt bei ihm nach einiger Zeit große Langeweile auf. So probiert er das Fernglas aus, dass ihm seine Tochter Alexis gegeben hat. Sie hat Hitchcocks berühmten Film "Das Fenster zum Hof" gesehen und findet ihre Geschenkidee ziemlich witzig. Prompt glaubt Castle, in der gegenüberliegenden Wohnung einen Mord beobachtet zu haben. (SV1)