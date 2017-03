Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Fantasyserie Infos

Theon und Asha Graufreud, die mit dem größten Teil der Flotte von den Eiseninseln geflohen sind, wollen sich mit Daenerys verbünden. Sie hoffen, nach dem Sieg über die Herrscher von Königsmund auch ihre Heimat zurückerobern zu können. Jaime verhandelt in der Zwischenzeit mit Lothar Frey und Schwarzfisch über die kampflose Übergabe der Burg. Für Jon Schnee und Sansa Starck bleibt die Aufstellung einer kampfstarken Armee ein Problem. Ihre Truppen sind denen von Ramsay weiterhin unterlegen. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Der Gebrochene Laufzeit: 60 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2016 Regie: Mark Mylod Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Daenerys Emilia Clarke Cersei Lannister Lena Headey Healtor Troop Gary Wales Jaime Lannister Nikolaj Coster-Waldau Jon Snow Kit Harington