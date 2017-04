Handeln, feilschen, zocken - das ist die Spezialität von Schnäppchenmacher Alex Walzer. Als Chef vom "Ramba-Zamba Markt" in Bad Gandersheim gibt es nichts, was Alex Walzer nicht schon gekauft und wieder verkauft hat. Für ihn ist klar: Verhandeln geht immer! Besonders bei größeren Anschaffungen sind fast immer Rabatte drin. Doch wie man Preise richtig und effektiv verhandelt, weiß kaum jemand. Zeit für Alex Walzer, das zu ändern! In zwei besonders schwierigen Fällen muss der Schnäppchenmacher zeigen, was er wirklich drauf hat: Hans-Werner und Patricia aus Dinslaken wollen sich endlich den Traum von der kuscheligen Schnäppchen-Couch erfüllen, aber das Budget ist knapp. In Köln macht Mirjas altes Auto bald schlapp, deshalb soll ein neues her - am liebsten ein Mini für maximal 9.000 Euro. Damit sie sich ihre Träume erfüllen können, gehen sie bei Alex Walzer ins Training. Der Schnäppchenmacher zeigt ihnen die Tricks der Händler und coacht sie für ihre Verhandlungen mit den Verkäufern. Gelingt es ihm, Patricia, Mirja und Hans-Werner zu gewieften Schnäppchenjägern zu machen, die den bestmöglichen Preis rausschlagen?