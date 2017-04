Bei den Reimanns auf Hawaii läuten die Hochzeitsglocken! Die monatelange Vorbereitung hat nun endlich ein Ende: Töchterchen Janina will ihrem Verlobten Coleman unter Palmen das Ja-Wort geben. Vor dem großen Tag steht allerdings noch ein weiteres Event an: der Junggesellenabschied! Braut und Bräutigam werden von ihren Liebsten mit einer Sause der besonderen Art überrascht. Manu hat gemeinsam mit Trauzeugin Maureen einen typischen Mädels-Tag für Janina organisiert - inklusive gutem Essen, Hula-Tanzkurs, einem Stripper und viel Prosecco. Wie wird Janina auf den Stripper reagieren? Auch Konny hat sich nicht lumpen lassen und für Coleman mit dessen Kumpels einen waschechten Las Vegas-Abend in der selbst gebauten Dschungel-Bar veranstaltet. Genau der richtige Event, um seine heißgeliebte Bar zu eröffnen. Kurz vor der Hochzeit wird es für alle noch einmal richtig stressig. Wird alles so, wie Janina es sich vorgestellt hat? Spielt das hawaiianische Wetter mit? Oder wird die Hochzeit buchstäblich ins Wasser fallen?