Der Inhaber gehört zu den bekanntesten Griechen, die in Deutschland leben. Kostas Papanastasiou - besser bekannt als der Wirt Panaiotis Sarikakis aus der Lindenstraße. Seit über 40 Jahren betreibt er sein Lokal "Terzo Mondo" in Berlin. Mitten in Charlottenburg. Zu Anfang eine echte Goldgrube, doch heute bleiben die Gäste aus. Mittelmäßiges Essen, eine Einrichtung, die nicht mehr zeitgemäß ist und ein Wirt, der sich gegen alles Neue erst einmal sträubt. Ein echter Kraftakt für Christian Rach. Schafft es der Restauranttester den verstaubten Laden wieder auf Vordermann zu bringen?