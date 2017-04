Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:15 Uhr | Dokusoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Dorstener Sternekoch Frank Rosin betreibt nicht nur sein eigenes, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant, er betätigt sich auch als Coach für Gastrobetriebe in Not. Vier Tage Zeit nimmt sich der Experte für die notleidenden Restaurants und Bistros, um die Abläufe zwischen Küche und Service zu optimieren und für mehr Gäste zu sorgen. Untertitel: "M Worscht", Offenbach am Main Laufzeit: 120 Minuten Genre: Dokusoap, D 2017 Gäste: Gäste: Frank Rosin Folge: 3 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets