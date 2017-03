Fresh Off the Boat Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Louis und Jessica wollen Eddies Geburtstag wie jedes Jahr feiern. Doch der ist mittlerweile zwölf und findet sich zu alt für Kinderspiele. Deshalb haut er lieber ab und feiert mit seinen Freunden im Einkaufszentrum ohne seine Eltern. Doch als die davon Wind bekommen, sind sie enttäuscht. Auch Emery und Evan sind sauer, denn sie haben das Gefühl, dass sich ihre Eltern nur noch um Eddie kümmern. Deshalb fressen sie absichtlich was aus, nur damit sich die beiden endlich mal wieder um sie kümmern. Untertitel: Nudeln und Regeln Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Lynn Shelton Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Louis Huang Randall Park Jessica Huang Constance Wu Eddie Huang Hudson Yang Emery Huang Forrest Wheeler Evan Huang Ian Chen Grandma Huang Lucille Soong Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets