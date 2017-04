In verschiedenen Kochrunden machen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Promis wie immer gegenseitig mächtig Dampf. Die Stars erhalten dabei Unterstützung von Kochgrößen wie Christian Lohse, Ralf Zacherl, Mario Kotaska, Ali Güngörmüs und Stefan Marquard. Der ehrgeizige Profikoch ist bei der Zubereitung der für ihn unbekannten Gerichte indes auf sich alleine gestellt! Punkte vergeben nach jedem Kochgang wieder Manager und Genießer Reiner Calmund sowie der vielfach ausgezeichnete Star-Sommelier Gerhard Retter. Außerdem muss zukünftig auch der geschulte Gaumen von Sterneköchin Maria Groß verzückt werden. Die Thüringerin ist eine der besten Köchinnen Deutschlands und den VOX-Zuschauern bereits aus der Koch-Competition "Kitchen Impossible" bekannt. In zwei Folgen "Grill den Henssler" wird des Weiteren der österreichische Sternekoch Johann Lafer Gerhard Retter am Jury-Tisch vertreten. Gewinnt Steffen Henssler, erhält er 4.000 Euro, gewinnt ein Promi, so gibt es 3.000 Euro für ihn sowie 1.000 Euro für seinen Koch-Coach - die Geldbeträge werden anschließend für den guten Zweck gespendet.