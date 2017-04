In Folge 8 stehen diese von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitete sowie von Sportreporter Marco Hagemann kommentierte Wettkämpfe auf dem Programm: Fahrradparcours: Die Sportler fahren nacheinander mit einem Mountainbike durch oder über verschiedene Hindernisse. Erst wenn alle Hindernisse regelkonform bewältigt wurden, ist der Parcours beendet. Dafür haben die Athleten maximal zehn Minuten Zeit und der schnellste Fahrer gewinnt. Die drei Blöcke: Vor den Sportlern liegen drei Felder, die sie mit Hilfe von nur drei Holzblöcken überqueren müssen. Dabei dürfen die Athleten zur Fortbewegung ausschließlich die Holzblöcke nutzen. Pro Feld werden diese immer kleiner. Berührt einer von ihnen mit dem Fuß oder einem anderen Körperteil den Boden, muss er zurück in die vorherige Wechselzone. Wer als erster die Ziellinie überquert, gewinnt. Kopfüber - Heimspiel von Fanny Cihlar: Die Sportler werden mit einem Seil kopfüber an einem Holzrahmen nach oben gezogen. Anschließend schießen sie aus dieser Position mit einem Hockeyschläger und einem Ball auf Bowlingpins. Es werden fünf Runden gespielt. Wer insgesamt die meisten Pins zum Fallen gebracht hat, gewinnt den Wettbewerb. Finale: Das Finale wird von den drei besten Athleten nach 24 Wettkämpfen ausgetragen und besteht aus zwei Teilen. Zuerst bestreiten die Sportler einen Parcours mit drei Stationen. Bei der ersten handelt es sich um den bereits bekannten Wettkampf 'Angeleint'. An Station 2 müssen sich die Finalisten unter einem Holzbalken hindurchgraben. An der dritten Station warten Sandsäcke auf die Sportler, die sie mit einem Schlitten so schnell wie möglich ins Ziel befördern müssen. Insgesamt wiegen sie das dreifache ihres Körpergewichts. Wie viele Sandsäcke ein Sportler pro Durchgang auf seinen Schlitten legt, ist ihm selbst überlassen. Die ersten beiden Sportler, die all ihre Sandsäcke über die Ziellinie gebracht haben, kommen weiter, der letzte scheidet aus. Beim finalen Wettkampf stehen sich die beiden letzten Ausnahme-Athleten bei einem alles entscheidenden Reaktions-Wettkampf gegenüber. Auf einem Holzkasten stehen fünf Stäbe. Nach unbestimmter Zeit fallen vier Stäbe blitzschnell in den Kasten, nur einer bleibt stehen. Der Athlet, der den verbleibenden Stab als erster greift, bekommt einen Punkt. Wer zuerst zwei Punkte hat, gewinnt diesen Wettkampf und ist der Beste der Besten. - Kopfüber - Heimspiel von Fanny Cihlar