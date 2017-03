Attack of the Killer Donuts Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Horrorkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Es ist ein Chemie-Unfall, verursacht von einem völlig verrückten Wissenschaftler, der einfache Donuts in blutige Killer verwandelt. Und die Freunde Johnny, Michelle und Howard sind die Einzigen, die ihr verschlafenes Nest vor den monströsen, fleischfressenden Süßigkeiten retten können...! Genussvolle Horrorkomödie mit blutrünstigen Donuts. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Horrorkomödie, USA 2016 Schauspieler: Johnny Wentworth Justin Ray Michelle Kester Kayla Compton Mrs. Scolari Alison England Onkel Luther Michael Swan Polizist C. Thomas Howell Howard Ben Heyman