Angriff der Killertomaten Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Horrorkomödie Infos

Inhalt Riesige Tomaten entkommen aus einem Labor. Sie töten, was ihnen in die Quere kommt, und erobern das Land. Unterdessen versuchen PR-Spezialisten die intelligenten Monster als süßes Gemüse kleinzureden. Hinter alldem steckt der Präsident, der sich zum Held stilisieren will. Kann der bekloppte FIA-Agent Mason die Welt retten? Trashieste Horror-Parodie aller Zeiten. Für Fans ein Sammlerstück! Original-Titel: Attack of the Killer Tomatoes Laufzeit: 105 Minuten Genre: Horrorkomödie, USA 1978 Regie: John DeBello, David Miller FSK: 12 Schauspieler: Mason Dixon David Miller Jim Richardson Georges Wilson Landwirtschaftsvertreter Jack Riley Senator Polk Eric Christmas