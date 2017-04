Insekten essen statt Fleisch?: Insektenprotein ist mit Fleisch- und Fischprotein vergleichbar und damit ein ebenbürtiger Nährstofflieferant. Ab Mai bieten auch Läden und Restaurants Mehlwürmer, Grillen und Wanderheuschrecken an. Doch was tun, wenn Ekel den Appetit verdirbt? Ambulant vor stationär: Jeder vierte Eingriff ist heute ambulant. Doch das reicht den Kantonen nicht. Sie wollen ihre Spitäler bei gewissen Operationen zu ambulanten Eingriffen verpflichten, etwa bei einem Leistenbruch. Für einen Spitalaufenthalt könnte eine Ausnahmebewilligung nötig werden - zum Vor- oder Nachteil für die Patientinnen und Patienten? Mit Hightech gegen Lähmungen: Ein Tetraplegiker hat es geschafft, dank einem im Hirn implantierten Sensor seinen Arm zu bewegen: ein weiterer Schritt Richtung Bewegungsfähigkeit von gelähmten Menschen. Beteiligt war auch ein in der Schweiz tätiger Forscher.