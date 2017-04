Chef will ein Kochbuch herausbringen und Kokosnuss soll ein vorteilhaftes Titelfoto von ihm schießen. Chefs riesiger Bauch passt aber nicht auf das Bild, also schlägt Kokosnuss eine Diät vor. Viel Sport und gesunde Ernährung stehen auf dem Programm, doch Chefs anfängliche Begeisterung lässt schnell nach. Er hat so großen Hunger, dass er wahnsinnig wird und sogar Kokosnuss fressen will.