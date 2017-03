Kung Fu Panda Heute | ORF 1 | 11:05 - 11:25 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Panda Po ist ein leidenschaftlicher Fan des Kung Fu. Und er möchte unbedingt ein Meister in dieser chinesischen Kampfkunst werden. So trifft er auf die Gruppe der „Furiosen Fünf" - Monkey, Crane, Mantis, Viper und Tigress. Die nehmen den gefräßigen Panda nach anfänglicher Skepsis auf und erleben gemeinsam zahlreiche Abenteuer. Original-Titel: Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness Untertitel: Po's Verlobte Laufzeit: 20 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2013 Regie: Michael Mullen Folge: 21