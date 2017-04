Eva ist nach dem Streit mit Andreas und ihrer überstürzten Flucht bisher nicht mehr zu Hause aufgetaucht. Sie hat sich auch nicht bei Andreas gemeldet. Noch hat der keinem aus der Familie erzählt, dass seine Frau verschwunden ist, vor allem nicht seiner Schwiegermutter. Als Kati ihre Tochter jedoch auch am nächsten Tag nicht antrifft, kommt ihr die Geschichte, die Andreas ihr auftischt, ziemlich merkwürdig vor. Dann erreicht beide eine schockierende Nachricht. Weder Heinz noch Franz sind mittlerweile dem täglichen Umgang mit Matthias gewachsen. Franz denkt zunächst daran, eine Pflegerin für ihn eizustellen. Dann spielt er mit dem Gedanken, Matthias in ein Heim einweisen zu lassen. Schließlich wäre er dort am besten versorgt, denkt Franz. Als Johanna davon erfährt, ist sie schockiert und spricht ein Machtwort. Obwohl sie mit ihren Vorbereitungen aufs Physikum genug zu tun hat, sagt Celine zu, erneut eine Nachtschicht im Krankenhaus zu übernehmen. Zunächst versucht sie zwar, sich herauszuwinden, letztendlich lässt sie sich aber doch wieder breitschlagen. Vielleicht wird es ja eine ruhige Nacht und sie kann die Zeit zum Lernen nutzen. Albert versteht seine Freundin nicht und ist davon überzeugt, dass Celine endlich lernen muss, auch "Nein" zu sagen.