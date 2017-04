Karola Becker (51) aus Rehweiler will das Leben von Demenzkranken verbessern. Oft leben Patienten in einem immer dunkel werdenden Nebel, nach und nach verlieren sie die Anbindung zur Welt. Für die Betroffenen und Angehörigen ist das ein schmerzlicher Prozess. Karola Becker versucht den Prozess aufzuhalten und die Selbstständigkeit der Patienten ein Stück weit wiederherzustellen. Mit einer Videokamera nimmt sie ihre Patienten in Alltagssituationen auf und versucht anschließend genau zu analysieren, wo sie ansetzen muss, um bestimmte, verlorengegangene Fähigkeiten wieder "hervorzuholen". "Mensch Leute" hat die engagierte Therapeutin bei ihrer Arbeit begleitet. Während der Dreharbeiten ist es ihr gelungen, die 83-jährige Magda Knapp wieder zum eigenständigen Trinken zu animieren. Die Dame hat an einem Drehtag sogar wieder gesprochen und Scherze gemacht. Bei allem Erfolg, ist es für Karola Becker und die Betroffenen aber ein stetes Ringen, die Patienten wieder ein Stück weit in ihr altes Leben zu holen. Für die Therapeutin ist es ein Grundbedürfnis, die Menschen nicht allein zu lassen. Oftmals übergeht sie dabei aber auch ihre eigenen Bedürfnisse. Sie ahnt, dass sie dieses Engagement nicht ewig leisten kann.