Shaun le mouton Heute | France 3 | 06:30 - 06:37 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Un étrange visiteur arrive à la ferme. Shaun et Bitzer font leur possible pour qu'il se sente bien accueilli, mais n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut... Original-Titel: Shaun the Sheep Laufzeit: 7 Minuten Genre: Zeichentrickserie, GB 2014