Vorbild für die Rolle des edlen Piratenkapitäns Frederic Baptiste war der franco-amerikanische Freibeuter Jean Lafitte (1780-1826), der schon Cecil B. DeMille 1938 zu seinem Film "The Buccaneer/Freibeuter von Louisiana" inspiriert hatte. Hier wird er nun von Philipp Friend als Mann zwischen zwei Frauen gespielt: der aufmüpfig charmanten Deborah - kongenial gespielt von Yvonne de Carlo - und der eiskalt berechnenden Arlène Villon (Andrea King), die die etablierte Gesellschaft von New Orleans verkörpert und die schließlich auch den hochherzigen Frederic an die Staatsmacht verraten wird. Die Begegnung dieser beiden gegensätzlichen Frauengestalten inszeniert Regisseur Frederick de Cordova als veritablen Damenringkampf in Rüschenkleidern der Belle Epoque. Gleichwohl endet dieser Film als romantischer Abenteuerfilm: Deborah wird den edlen Piraten aus dem Gefängnis befreien. Das Genre des Piratenfilms erlebte mit "Fluch der Kabirik" im Jahr 2003 ein großes Revival. In Blüte stand das Genre in den 40er und 50er Jahren, nachdem es schon in der Stummfilmzeit eine Reihe von Piratenfilmen gegeben hatte, darunter "The Black Pirate" (1926) mit Douglas Fairbanks, gedreht im Zweifarben-Technicolor Vorfahren. Der erste populäre Piratenfilm der Tonfilmära war der 1942 entstandene Film "Der Seeräuber von Henry King", ein Jahr später mit einem Oscar für die beste Kamera ausgezeichnet. Seinen Höhepunkt erlebte das Genre im Jahre 1953, als über zehn Piratenfilme entstanden.