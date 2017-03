Oh, Mutter!: Team Quantum gerät in einen Hinterhalt und wird mit Walnüssen beschossen. Professor Gehirnkopf und seine Hamster-Mutter haben die Alien-Eichhörnchen Fuzzy und Squeaky angeheuert, um die galaktischen Superhelden ein für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen. Bei der Inspektion der Walnusswaffenkammer stolpert der Professor in den Munitionsschacht, und wird prompt mit großer Geschwindigkeit auf das Quantum-Raumschiff geschossen. Staunend erkennen die Pilotinnen A-Te und G-Ce, wer da plötzlich an ihrer Windschutzscheibe klebt: der meistgesuchte Verbrecher des Universums! Team Quantum freut sich über den unerwarteten Erfolg. Doch sie haben nicht mit der einfallsreichen und nicht minder bösen Mutter des Professors gerechnet, die nun alles dafür unternimmt, ihr geliebtes Söhnchen wieder in die Arme nehmen zu können. Mit Hilfe von drei Erfindungen des Professors macht sie Jagd auf Team Quantum. Dabei kann sie sich der Unterstützung der Eichhörnchen sicher sein. Denn Kommandant Fuzzy hat ein Auge auf Mutter geworfen. Wurmloch-Wirrwarr: Robbie, Ray und seine Mannschaft bekommen Konkurrenz im Superhelden-Geschäft. Rex Gamma und Robbies Roboter-Doppelgänger Rob-O haben die Seiten gewechselt und wollen nun als "Team Obercool" Team Quantum den Schneid abkaufen. Tatsächlich gelingt es ihnen, immer vor Team Quantum am Ort des Geschehens zu sein, Planeten vor drohenden Katastrophen zu retten und den gesamten Ruhm einzuheimsen. Ehe es sich Ray, Robbie, Buckingham und die Zwillinge versehen, sind sie praktisch arbeitslos. Nur noch "Team Obercool" ist angesagt. Ihre einzige verbliebene Mission besteht darin, den verschwundenen Werner de Wurm zu finden. Dann stößt Robbie auf Hinweise, die darauf schließen lassen, dass Team Obercool die Katastrophen, die es verhindert, zunächst selbst herbeiführt. Team Quantum ist überzeugt: Team Obercool fährt eine ganz miese Tour. Rex Gamma und Rob-O haben nur zum Schein die Seiten gewechselt. In Wahrheit verfolgen sie einen perfiden Plan.