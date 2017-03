Nicht immer ganz ehrlich: Ein bisschen lügen, das macht doch jeder. Justus und Kaya kennen außerdem die besten Schummeltricks für die Schule. Denn wer gut schummelt, der ist eigentlich schlau, findet Kaya. Ist ein digital nachbearbeitetes Foto bereits eine Lüge? Und was ist mit Schminken? Lügt man die anderen bereits an, wenn man durch Schminken das eigene Aussehen verändert? Genau, Pickel oder Muttermale überdecken ist unehrlich, daran besteht für Moritz kein Zweifel. Ehrlichkeit kann aber auch verletzen. Deswegen sind Lügen manchmal auch okay. Und eine Notlüge für einen guten Freund ist auch erlaubt. Studiogast Marco Löw erkennt einen Lügner besser als jeder Lügendetektor. Er ist Vernehmungsexperte und achtet besonders auf die Körpersprache. Die sechs Talker werden ihn garantiert auf die Probe stellen.