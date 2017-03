Die drei New Yorker Mannequins Pola, Tschicki und Tütü kommen finanziell auf keinen grünen Zweig. Sie beschließen, dass es nur eine einzige Lösung für ihr Problem gibt: ein reicher Ehemann! Also mieten die drei ein extravagantes Penthouse und locken standesgemäße Bewerber an, um sie zu einem Heiratsantrag zu verführen. Doch die Männer, die ihre Herzen erobern, sind genauso mittellos wie die drei ehrgeizigen Damen. Mit "Wie angelt man sich einen Millionär?" inszenierte Jean Negulesco eine der großen Hollywoodkomödien, die mit Lauren Bacall, Betty Grable und Marilyn Monroe ein wahres Glamour-Trio in den Hauptrollen vereint. Die farbenfrohe Komödie zählt zu den ersten Filmen, die 1953 im damals noch neuen Breitwandformat CinemaScope gedreht wurde und war 1954 in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" für einen Oscar nominiert. In dem Klassiker brilliert neben der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe insbesondere Lauren Bacall (1924 - 2014), die in ihrer sieben Jahrzehnte umfassenden Leinwandkarriere in mehr als 70 Filmen zu sehen war. An der Seite ihres späteren Ehemanns Humphrey Bogart spielte sie u.a. in Klassikern wie "Haben und Nichthaben", "Tote schlafen fest" und "Gangster in Key Largo". In "Wie angelt man sich einen Millionär?" zeigte sie nicht nur ihr großes komödiantisches Talent, sondern spielte ihre Leinwandpartnerinnen Betty Grable und Marilyn Monroe an die Wand. Auch am Theater war die 2009 mit dem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnete Schauspielerin erfolgreich.