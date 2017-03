Die NGO "Waves for Water" wurde mit einem Ziel gegründet: sauberes Wasser für alle Menschen bereit zu stellen, die es benötigen. Mittels spezieller Filter, die keinen Stromanschluss benötigen und die die Organisation selbst vertreibt, wird aus verschmutztem Wasser auch in entlegenen Regionen der Erde Trinkwasser. Ein Salzburger Filmemacher hat die europäische Leitung von "Waves for Water" übernommen und eine Dokumentation über das Projekt gemacht. Er steht bei "heute konkret" Rede und Antwort zum Film und dem weltweiten Projekt.