Das starke Team ermittelt an einer Berliner Gesamtschule. Die attraktive Lehrerin Miriam Weiss, die Kollegen wie Schülern den Kopf verdreht hat, wird vom Hausmeister tot aufgefunden. Am Tag zuvor verfolgten vier ihrer Schülerinnen - so die Ermittlungen - Miriam Weiss im Treppenhaus. Sie jagten ihre Lehrerin und dokumentierten alles mit der Kamera, bis sie sich in der Toilette einschloss. Was ist passiert und war es Mord? Laut Autopsie ist sie erstickt. Im Internet war Miriam Weiss unter dem Spitznamen "Gottesanbeterin" bekannt. In der Community macht das Video der gejagten Lehrerin die Runde, bis es kurz darauf gelöscht wird. Als Otto und Verena Tamas, den Lebensgefährten der getöteten Lehrerin, aufsuchen, erfahren sie, dass diese Asthmatikerin war. Auch berichtet der georgische Taxifahrer, dass er sich für sie von seiner Familie getrennt habe. Seine Tochter Laura war eine Schülerin der Toten. Auf die Frau, die ihre Mutter aus dem Hause getrieben hat, war sie nicht gut zu sprechen. Lauras Mutter Annette Mikoladse scheint keineswegs eifersüchtig, sondern froh über die Trennung von ihrem launischen Mann zu sein. Im Lehrerkollegium finden sich auch Verdächtige - wie die Physiklehrerin Frau Rohloff. Offenbar gab es zwischen ihr und Miriam Weiss einen heftigen Streit. Ein neues Tatmotiv ergibt sich, als Dr. Kneissler herausfindet, dass das Opfer schwanger war und Tamas nicht der Einzige ist, der als Vater in Frage kommt. Bis vor kurzem hatte Weiss an einem anderen Gymnasium unterrichtet und ein Verhältnis mit Jannick Siebert, einem Schüler des Abiturjahrgangs. Als Laura plötzlich verschwindet und völlig verstört wieder auftaucht, kommt Stück für Stück die Wahrheit ans Licht.