Der Ort Timmendorfer Strand ist in den Sommermonaten regelmäßig übermäßig gut besucht. Mit mehr als acht Kilometer feinstem Sandstrand bietet Timmendorfer Strand alles für einen Familienurlaub an der Ostsee. Das Seebad hat allein drei Seebrücken, auf denen Besucher bis weit hinaus aufs Meer flanieren können, und eine attraktive Einkaufszone. Aktivurlaub am Strand Timmendorfer Strand hat einen eigenen Sportstrand. In den Sommermonaten können Urlauber dort Yoga oder Strandgymnastik machen. Direkt neben der der Maritim-Seebrücke finden regelmäßig Turniere statt, zum Beispiel im Beachhockey. Jedes Jahr treten dort Mannschaften zu den Deutschen Meisterschaften an. "Küstenjungs" heißen die Lokalmatadore aus Timmendorfer Strand, die regelmäßig um den Meistertitel mitmischen. Unterwasserwelt auf Augenhöhe Möwen und Meeresbewohnern wie den harmlosen Ohrenquallen begegnen die Urlauber in Timmendorf nicht nur am Strand. Im Zentrum des Ortes befindet sich das SEA LIFE. Auf 1.500 Quadratmetern Fläche können Besucher in großen Aquarien Ostseebewohner beobachten oder in exotische Wasserwelten eintauchen. Dort sind auch die größte lebende Krebsart, die Riesenspinne, oder Quallenarten aus allen sieben Weltmeeren zu sehen. Küstenfischer, eine seltene Attraktion Im Niendorfer Hafen liegt immer der Geruch von Fisch und Tang in der Luft. Heutzutage dominieren an der Mole die Sportboote. Nur noch wenige Fischer fahren auf die Ostsee hinaus, um Dorsch zu fangen. Frank Warnke ist einer von ihnen. Seinen Kutter, die "Christina", hat er nach seiner Frau benannt. Die Ehe ist Vergangenheit, aber der "Christina" hat der Kapitän die Treue gehalten, trotz Fangquoten und immer neuer Fischereibestimmungen aus Brüssel. Frank Warnke liefert den Dorsch noch fangfrisch vom Kutter. Historische Rosen in der Gustgärtnerei Sierhagen Entlang der Ostsee führen Radwege: Von Timmendorf aus kann man gut über Scharbeutz bis nach Sierksdorf radeln. Dann geht es weiter bis Neustadt in Holstein. Ein Abstecher ins Landesinnere lohnt sich. Nur sechs Kilometer von Neustadt entfernt, liegt die Alte Gutsgärtnerei Sierhagen. Sie ist Teil einer alten Gutsanlage mit Herrenhaus, Schlosshof, Kanälen und Teichen. Sierhagen ist die einzige noch vollständig erhaltende Gutsgärtnerei in Schleswig-Holstein und die Heimat von Anke Cosmus. In ihrem Rosengarten hat sie historische Rosenarten zusammengetragen, wie sie früher vor den Bauernhäusern in Ostholstein standen. Schifferklavier und Shantys In Neustadt in Holstein ist das Bratheringfest jedes Jahr ein Ereignis. Da wo früher im Fischereihafen die Netze getrocknet wurden, gibt es drei Tage lang frischen Fisch und gute Unterhaltung dazu. Das Musikprogramm passt in den Norden. Seemannslieder zum Schifferklavier kommen auf dem Bratheringfest gut an. Das liegt auch an der Leiterin des Akkordeon-Orchesters. Ulla Borchert hat schon Hunderten das Akkordeonspielen beigebracht. Und bei Auftritten mit ihren Ostseekrabben, so heißt das Orchester, hat sie noch jeden für die Ostsee, für Seemannslieder und mehr begeistert.