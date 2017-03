CaféBook in Jesteburg: leckere Kuchen und ein Zuhause für Bücher Das gerade eröffnete CaféBook in der Nordheide soll ein kleines Kulturzentrum werden. Drei befreundete Journalistinnen haben sich das Konzept ausgedacht: Regale voller Bücher erwarten die Besucher. Jedes Wochenende gibt es Lesungen und Konzerte in den gemütlichen Räumen. Schon jetzt haben die Jesteburger das CaféBook als neuen Wohlfühlort für sich entdeckt. Schokoladenmanufaktur Wolgast: handgefertigte Schokolade und mehr Konditormeister Torsten Riel stellt in seiner Manufaktur in Wolgast nicht nur handgefertigte Schokolade und Pralinen her. Mit seiner größten "Mozartkugel der Welt" steht er im "Guinnessbuch der Rekorde". Außerdem bietet er kreative Schokoladen-Seminare an und Buchlesungen mit Schokolade. First Stage Theater in Hamburg-Altona: ein Blick hinter die Kulissen Das First Stage Theater in Altona wurde vor einem Jahr eröffnet. Dort können Schüler der Stage Musicalschule Bühnenerfahrungen vor Publikum sammeln. Ein Team der "Nordtour" hat hinter die Kulissen geschaut und zeigt Ausschnitte aus dem aktuellen Programm. Industriekultur am Osnabrücker Piesberg: abenteuerlicher Ausflug Im 19. Jahrhundert wurden am Osnabrücker Piesberg Kohle gefördert und Steine gewonnen. Der Steinbruch ist immer noch in Betrieb, nun als Kulisse für eine Art Abenteuerspielplatz. Im alten Kohleschachtgebäude ist heute das Museum Industriekultur Osnabrück. Zu sehen ist dort eine historische Dampfmaschine, die aktuelle Dauerausstellung erzählt die Geschichte des Piesberges und wie die Industriegesellschaft entstanden ist. Mit einer Schmalspurbahn kann man auf die höchste Erhebung des Piesberges fahren und mit Glück Fossilien finden. Im Piesberger Gesellschaftshaus, wo die Bergleute früher tanzten, kann man dafür Rucksäcke mit Werkzeug und Karte zur Fossiliensuche ausleihen und sonntags Kaffee und Kuchen genießen.