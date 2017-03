Gunter will die Kulturscheune wieder aufbauen und als Zeichen seiner Liebe zu Merle eine Eiche pflanzen. Da wird Merle klar, dass sie nicht länger von der Vergangenheit blockiert sein will und sie geht in die Offensive. Sie macht Gunter einen Heiratsantrag. Erika ist fassungslos, als Hajo sich von ihr trennt, weil er nicht möchte, dass sie ihr geliebtes Lüneburg aufgeben muss. Nach dem ersten Schock beschließt Erika, die Trennung einfach nicht zu akzeptieren. Sydney ist glücklich in ihrer Liebe zu Mathis, auch wenn sein Aufenthalt in Portugal länger als geplant ist. Eliane hingegen stürzt trotz Bens liebevoller Hilfe in ein tiefes Loch. Alles erinnert sie an Mathis und daran, dass sie ihn verloren hat. Kopflos will sie zu ihrer Familie nach Brasilien flüchten und alles hinter sich lassen - vor allem ihr gebrochenes Herz. Thomas bittet Carla, an einem Backwettbewerb für eine Städte-Torte teilzunehmen. Sigrid klinkt sich voller Tatendrang ein, auch wenn sie nicht begeistert ist, dass der Wettbewerb vorsieht, mit Laien - in diesem Fall mit Ben und Eliane - zusammenzuarbeiten.