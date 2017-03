Friedrich Novak hatte noch mit letzter Kraft den Notruf gewählt, bevor ihn die Ermittler tot in seiner Wohnung auffinden. Spuren bestätigen, dass er die Nacht zuvor nicht allein verbrachte. Das Opfer führte offensichtlich ein sehr exzessives Privatleben: Novak suchte auf einem abgelegenen Parkplatz regelmäßig nach dem schnellen, unverbindlichen sexuellen Kick. Aber auch in seinem beruflichen Umfeld stoßen die Ermittler auf Unstimmigkeiten. Auf dem ominösen Parkplatz macht der Kriminalist Conny Lojewski ausfindig, die zugibt, eine von Novaks Gespielinnen gewesen zu sein. Als Schumann Novaks Ehefrau Karo mit dieser Tatsache konfrontiert, gibt sie nach anfänglichem Zögern zu, von der Sexsucht ihres Mannes gewusst zu haben. Kurz vor dem Mord war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Karo und Conny gekommen, die sich offensichtlich mehr von Novak erhofft hatte als eine unverbindliche Affäre. Auch im beruflichen Umfeld des Opfers werden Schumann und sein Team rasch fündig: Novaks Abteilungsleiter beim Finanzamt weiß zu berichten, dass dieser immer häufiger durch Unregelmäßigkeiten bei der Bearbeitung von Steuerbescheiden auffällig wurde. Das Überwachungsvideo einer Bank ist schließlich Beweis genug dafür, dass Novak Kontakt zur kriminellen Unterwelt hatte. Für Schumann ergibt sich ein stimmiges Bild: Offensichtlich stand Novak auf der Gehaltsliste des dubiosen Clubbesitzers Rickmers. Und schließlich führen Fingerabdrücke, die an dem benutzten Sektglas in Novaks Apartment sichergestellt wurden, zu einer weiteren Spur. Die Fingerabdrücke gehören zu dem vorbestraften Lech Grabowski, der jedoch wie vom Erdboden verschluckt scheint. Schumann ist sich sicher, dass Grabowski der Schlüssel zur Lösung des Falles ist.