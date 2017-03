Balu hat Geburtstag! Um seinen größten Wunsch zu erfahren, horcht Mogli ihn aus. Er will wissen, was der Bär am allerliebsten isst. Da erzählt Balu ihm von einem ganz besonderen Fisch. Mogli beschließt, ihm so einen zu fangen. Dazu muss er allerdings in Shir Khans Revier, denn dort liegt der Fluss, in dem dieser Fisch lebt. Als Baghira und Mogli aufbrechen, macht sich aber noch jemand auf den Weg: Tabaqui, der hinterhältige Schakal.