Weiter so oder doch ganz anders? Am 26. März hat das Saarland die Wahl. Rund 800 000 Wahlberechtigte entscheiden, ob es an der Saar eine Fortsetzung von Schwarz-Rot oder einen Wechsel gibt. Politisch gesehen lässt 2017 kaum Zeit zum Luftholen. Ein Wahltermin reiht sich an den nächsten, und mit dem Saarland eröffnet das kleinste Flächenland diesen Reigen. Ab 17:45 Uhr gibt es neueste Zahlen und Fakten live aus dem ZDF-Wahlstudio in Saarbrücken. Das Saarland ist bekanntlich klein, aber wenn es dort kracht - dann oft laut und weithin vernehmbar. Man denke nur an das Ende der ersten Jamaika-Koalition in einem Landesparlament. Doch seitdem ist es stiller geworden an der Saar. Eine große Koalition aus CDU und SPD regiert weitgehend geräuschlos. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und die Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) pflegen einen eher ruhigen Politikstil. Für den ein oder anderen zu ruhig. Oskar Lafontaine wirft den Regierenden schon mal gern ein "Schnarchkappen" entgegen. Er tritt wieder an als Spitzenkandidat der Linken. Und die kann sich auf den Oskar-Effekt an der Saar verlassen. Ein dritter Platz hinter CDU und SPD scheint ihr sicher. Zukünftig im Landtag vertreten wird wohl auch die AfD sein. Und das nach einem wochenlangen, öffentlich ausgetragenen Streit mit der Bundespartei. Die hatte den Parteifreunden an der Saar enge Verbindungen in die rechtsextremistische Szene vorgeworfen. Trotz aller Querelen: Das von Spitzenkandidat Rudolf Müller angepeilte zweistellige Ergebnis scheint nicht unrealistisch. Gleich drei Parteien müssen dagegen mit Sorge auf den Wahltermin schauen: Grüne, FDP und Piraten. Sie alle werden in den kommenden Wochen noch viele Wähler überzeugen müssen, um die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen. Im Moment sieht es jedoch so aus, dass die Piraten mit ihrem Spitzenkandidaten Gerd Rainer Weber auch aus diesem Landesparlament fliegen werden. Und die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Oliver Luksic den Wiedereinzug in das Parlament erneut verpassen könnte. Auf das Wahlergebnis der Grünen werden mit Sicherheit nicht nur die Grünen selbst sehr genau schauen. Nehmen sie mit ihrem Kandidaten Hubert Ulrich die Fünf-Prozent-Hürde, könnte das den Wechsel an der Saar einläuten. Denn dann könnte es für ein rot-rot-grünes Bündnis reichen. Allein das klare Bekenntnis des potenziellen Koalitionspartners fehlt. Von SPD-Frontfrau Anke Rehlinger gibt es bisher kein eindeutiges Votum für einen Farbwechsel an der Saar. Die SPD werde nach der Wahl viele Optionen haben, der Bürger solle erst einmal entscheiden, so die derzeitige Vize-Regierungschefin. Entschieden und klar formuliert ist dagegen die Absicht der CDU: Sie will die Zusammenarbeit mit der SPD fortsetzen. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wirbt selbstbewusst mit ihrer Regierungsbilanz der vergangenen Jahre und mit einem "Weiter so". Schwarz-rot, rot-rot-grün oder doch ganz anders? Ab 17:45 Uhr sendet das ZDF live aus dem Wahlstudio in der Saarlandhalle. ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten führt gemeinsam mit ZDF-Politikchef Matthias Fornoff durch den Wahlabend. Um 19:00 Uhr in den "heute"-Nachrichten begrüßen sie die Spitzenkandidaten im Wahlstudio für einen ersten Schlagabtausch. Immer die neuesten Zahlen und Analysen gibt es jederzeit auf www.heute.de.