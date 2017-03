Beim Wettreiten am Morgen entdecken Bibi, Tina und Alexander beim Mühlenhofbauern ein niedliches Pony. Es heißt Jenny und ist der erste Preis beim Wettbewerb um den "Kinderreiterhof des Jahres". Bibi und Tina sind fest entschlossen, ihm ein neues Zuhause auf dem Martinshof zu geben. Dafür müssen sie aber zuerst den Wettbewerb gewinnen!Sofort melden sich Bibi und Tina dafür an, während Alexander zurück zum Schloss muss. Gäste werden erwartet. Ein alter Freund seines Vaters bringt seinen Sohn Tom mit, um den Alexander sich einen Tag kümmern soll.Bibi und Tina erfahren bei der Anmeldung, dass sie bereits am kommenden Tag von der Jury geprüft werden und einen harten Konkurrenten haben: Wotan von Winner. Um zu gewinnen, wollen Bibi und Tina ein Sommerfest veranstalten. Als der überhebliche Winner behauptet, er hätte die gleiche Idee gehabt, kündigen die beiden Freundinnen ihm trotzig eine Extraüberraschung für ihr Sommerfest an.Den restlichen Tag bringen Bibi und Tina den Stall auf Hochglanz. Wotan von Winner beobachtet sie dabei heimlich. Nachts schleicht er sich auf den Martinshof, setzt den Stall unter Wasser und verwüstet alles.Am nächsten Morgen entdecken Bibi und Tina die gemeine Tat. Was tun? Die Jury steht bereits vor der Tür. Nur knapp gelingt es Bibi alles wieder in Ordnung zu hexen.Dann überlegen Bibi und Tina, was die "Überraschung" des Sommerfestes sein könnte. Da kommt Alexander mit seinem Besuch zum Martinshof. Tom, um den er sich kümmert, interessiert sich nur für Fußball. Das bringt Bibi und Tina auf eine Idee. Als "Überraschung" für den Wettbewerb, wollen sie ein Pferdefussballspiel organisieren!Der sie wieder beobachtende Winner hört, dass sie für das Spiel noch eine Trillerpfeife und rote und gelbe Karten brauchen. Rasch kauft er die gesamten Vorräte im Sportgeschäft in Falkenstein auf und Alexander muss bis ins entfernte Rotenbrunn, um die Sachen zu besorgen. Als er endlich zurück zum Martinshof kommt, wartet die Jury schon ungeduldig. Doch als das Pferdefußballspiel beginnt, sind die Juroren überzeugt, dass man auf dem Martinshof weiß, was Kindern Spaß macht.Der Martinshof gewinnt den ersten Preis, er wird "Kinderreiterhof des Jahres"! Pony Jenny hat ein neues Zuhause und Wotan Winner das Nachsehen.