Ausgerechnet an Willis erstem Tag als Wachbiene überfallen die Wespen den Bienenstock. Aber da haben sie die Rechnung ohne Willi gemacht: Denn Willi hat eine wachsame Freundin. Er ist nicht ausgeschlafen, er vergisst seinen Helm, und er hat Schluckauf - Willis erster Tag als Wachbiene am Bienenstockeingang beginnt nicht gut. Zum Glück steht ihm seine beste Freundin Maja zur Seite. Denn Willi bekommt einiges zu tun: Zuerst will eine Sammelbiene verdorbene Pollen in den Bienenstock bringen, dann tauchen die unberechenbaren Wespen am Eingang auf, und zu allem Überfluss macht auch noch der pingelige Richter Bienenwachs eine besonders strenge Bienenstockkontrolle. Ob Willis erster Tag als Wachbiene besser endet, als er begonnen hat?