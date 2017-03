Die Wikinger hat es nach Andalusien verschlagen. Nicht jeder heißt sie dort willkommen. Gaudio zum Beispiel legt alles darauf an, ihnen einen wilden Stier auf den Hals zu hetzen und das Drachenboot abzuknöpfen. Eigentlich wollen die Wikinger bloß schauen, was sie sich im fernen Spanien an Reichtümern unter den Nagel reißen können. Doch dann kommt alles anders. Unversehens stehen sie vor einem muskelstrotzenden Prachtbullen, der die Wikinger kreuz und quer über die Wiese jagt. Glücklicherweise taucht gerade noch rechtzeitig der Besitzer des Bullen, Rodrigo, auf und kann die Wikinger im letzten Moment davor bewahren, auf die Hörner genommen zu werden. Rodrigo ist ein netter Kerl, mit dem schnell Freundschaft zu schließen ist. Gaudio allerdings, der ansässige Großgrundbesitzer, ist alles andere als nett. Ein Halsabschneider ist er, und kaum hat er Rodrigo den Bullen weggenommen, ist auch schon seine Gier geweckt, den Wikingern das Drachenboot mit allem, was es enthält, zu stehlen. Und da er eine Bande von Helfershelfern um sich versammelt hat, bleibt den Wikingern nichts übrig, als auf seinen üblen Vorschlag einzugehen: Halvar soll gegen den Bullen um die Wette laufen. Wenn er verliert, verlieren die Wikinger alles, was ihnen gehört.