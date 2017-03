Der renommierte Anwalt Owen Bannon liegt erschlagen in seinem Landhaus. Von seiner langjährigen Haushälterin Esyllt Jones (Rhian Jones), die dort mit ihrem Sohn Lewis (Gwydion Rhys) lebt, erfahren die Ermittler wenig Hilfreiches. Erst als auffällt, dass zwei antike Gewehre aus der wertvollen Sammlung des Getöteten fehlen, gibt es einen Anhaltspunkt. Unter Verdacht gerät der 19-jährige Daniel Protheroe (Joseff Owen), der in der Gegend als Dieb verschrien ist. Seit jeher ausgegrenzt, lebt er in einem abgelegenen Haus. Dort erwartet Inspector Mathias (Richard Harrington) ein grausiger Fund: die Leiche von Daniels Mutter. Diese liegt verwest im Bett, von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Dessen Schuld steht nun für Glyn Powell (Dafydd Hywel), der gelegentlich auf dem Gut von Bannon arbeitet, außer Frage. Er versammelt Männer, um den Jungen in der weitläufigen Gegend aufzuspüren. Jetzt stehen Mathias und Kollegin Mared (Mali Harries) unter erhöhtem Druck: Sie müssen dem bewaffneten Trupp zuvorkommen. Helfen kann vielleicht die Tochter des Anführers, denn Branwen (Non Haf) steht Daniel näher, als es ihrem Vater recht ist. Längst geht es für Mathias nicht nur darum, den Fall zu lösen, sondern auch um den Schutz des Verdächtigen. Bei den Ermittlungen erwartet ihn ein weiterer grausiger Fund. Um das Leben eines jungen Außenseiters geht es in "Treibjagd", dem siebten Film von "Inspector Mathias - Mord in Wales". Die Ermittler müssen einem gewaltbereiten Mob zuvorkommen. Richard Harrington verkörpert die Titelfigur mit zwei Gesichtern: verständnisvoll für den gejagten Verdächtigen, zuweilen unfair gegenüber seiner loyalen Kollegin. Über seiner Arbeit schwebt das Damoklesschwert einer Untersuchungskommission, die ihn wegen möglicher Verfehlungen in früheren Fällen zu suspendieren droht. Mit zahlreichen Nachtaufnahmen und düsteren Orten bietet die Inszenierung von Julian Jones, der erstmals Regie bei der preisgekrönten Krimireihe führt, reichlich Spannungsmomente.