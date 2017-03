Wieder einmal gewinnt Lena ein Pferderennen gegen ihre ärgste Rivalin Samantha. Diese legt sich daraufhin ein riesenhaftes Pferd namens Star Vier zu, um endlich einen Sieg einfahren zu können. Ihr altes Pferd Bonbon will sie an einen Touristenclub verkaufen. Lena will dies verhindern und bietet Samantha eine Wette an: Wenn sie das nächste Rennen gewinnt, darf Samantha ihr Pferd nicht verkaufen. Wenn sie verliert, muss sie ein Jahr lang für ihre Rivalin als Stallknecht arbeiten.