Lena bringt ein herrenloses Pferd auf die Ranch. Sie nennt es "Jumpy", weil es die schlechte Angewohnheit besitzt, über alle Hindernisse zu springen und immer wieder auszureißen. Als Lena versucht, den Grund dafür herauszufinden, erscheint plötzlich die Polizei und will Mistral mitnehmen. Angeblich hat sich sein rechtmäßiger Besitzer gemeldet und will das Pferd zurückhaben. In ihrer Verzweiflung folgt sie dem Pferdetransporter zu einem Anwesen, auf dem die kleine Margot schon sehnlichst auf die Ankunft ihres Pferdes wartet. Unterdes nehmen sich Nico, Angelo und Anna Jumpy an und finden heraus, dass Jumpy nur deshalb über Hindernisse springt, weil er die Gesellschaft anderer Tiere sucht.