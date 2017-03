Folge 2: Nichts wie weg hier Charlie (Sinje Irslinger) kann nicht glauben, was sie in der Nacht im Wald gesehen hat. Als sie dann auch noch feststellt, dass Nils (Tom Gramenz) sie verpfiffen hat, geht sie enttäuscht auf Abstand. Patrizia (Luise Befort), Tarik (Kaan Sahan) und Nils versuchen in einem unbeobachteten Moment, vom Pferdehof der Familie Liliental abzuhauen. Doch das ist schwieriger als gedacht. Der böse Zauberer Garwin (Oliver Konietzny) hat es auf Charlie abgesehen.